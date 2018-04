Vice mostra força com prefeitos

Pré-candidato ao Senado, o vice-governador Carlos Fávaro deu amostra de força política ao mobilizar 80 prefeitos de MT que foram em comitiva a Brasília para assinar a adesão ao programa Internet para Todos do governo federal, em solenidade no Palácio do Planalto. A pasta de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações é dirigida pelo seu correligionário Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. A liderança de Fávaro resulta das andanças pelos municípios, que acontecem em praticamente todos os finais de semana. Além de apresentar os programas governamentais, aproveita para conduzir reuniões do PSD e costurar possíveis apoios políticos para as eleições de outubro. O resultado da movimentação parece ser promissor, mas somente as urnas confirmação se o saldo é realmente positivo....